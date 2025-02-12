Бастрыкин потребовал доклад после отравления москвичей слойками с ртутью

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту отравления двух москвичей после покупки пирожков со ртутью в одной из столичных пекарен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка», — заявили в пресс-службе.

Мужчин госпитализировали, врачи обследовали их и сделали полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценили как стабильное.

Пострадавшие купили пироги в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося. Заведение временно закрыли.

Ранее девять детей отравились в московском отеле «Поречье». Они должны были участвовать в танцевальном конкурсе. Перед происшествием в гостиницу заказывали еду.