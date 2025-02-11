Два человека отравились пирожками со ртутью в Москве

Источник 360.ru: два человека съели пирожки со ртутью и попали в больницу

Двух человек госпитализировали с отравлением ртутью в одну из больниц Москвы. Ртутные шарики обнаружили в пирожках, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавших доставили НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве из пансионата расположенного в районе Зюзино на Азовской улице.

Люди отравились после того, как поели пирожки, начиненные шариками ртути. Происхождение опасной выпечки и обстоятельства отравления устанавливаются.

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