Роспотребнадзор начал расследование отравления слойками с ртутью в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к расследованию отравления двух человек слойками, внутри которых обнаружили ртуть. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи провели необходимые обследования, а также процедуру под названием кишечный лаваж — то есть полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное.

По словам пострадавших, они приобрели слойки в пекарне, а в начинке обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.

Ранее источник 360.ru сообщил, что отравившихся доставили в больницу из пансионата, расположенного в районе Зюзино на Азовской улице. Происхождение опасной выпечки уточняется.