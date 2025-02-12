В Москве временно закрыли пекарню, где посетители отравились слойками с ртутью

Московскую пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре временно закрыли после сообщений об отравлении посетителей тяжелыми металлами. Об этом заявили в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора.
«В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности», — рассказали в ведомстве.
Пострадавших доставили НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи провели необходимые обследования, а также полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное.
Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. Сотрудники ведомства начали эпидемиологическое расследование в отношении организации общественного питания.
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