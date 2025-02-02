Девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: девять детей отравились в отеле «Поречье» в Москве

Минимум девять детей отравились в отеле «Поречье» в Москве, сообщил источник 360.ru. По данным Shot , в столицу они приехали из Ростова-на-Дону.

Несовершеннолетним вызвали скорую рано утром 2 февраля. Известно, что до этого в отель заказывали еду.

Дети, уточнил Shot, должны были участвовать в танцевальном конкурсе. Всего в гостиницу заселились 111 человек, большинство из которых — несовершеннолетние.

Юные танцоры, по данным Telegram-канала, почувствовали себя плохо вечером 1 февраля, однако за помощью к медикам обратились только на следующий день.

Отравились ли дети едой в самом отеле или в другом месте, пока не известно.

Накануне семь детей-спортсменов, прибывших в Ессентуки для учебы и тренировок из Белгородской области, попали в больницы с отравлениями. Городская прокуратура приступила к проверке. Ее взял на контроль глава Ессентуков Владимир Крутников.