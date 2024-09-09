Ан-2 разбился в Подмосковье, экипаж погиб

Telegram-канал «112»: в Московской области разбился Ан-2

Самолет Ан-2 разбился в Московской области. Экипаж погиб, сообщил источник Telegram-канала «112».

Воздушное судно проходило испытательный полет и потерпело крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. По предварительным данным, на борту находились два пилота, оба погибли. На месте ЧП работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала Mash, на борту находился пилот и его помощник. Самолет Ан-2 использовал местный парашютный клуб. Причина крушения пока неизвестна.

В конце августа самолет Ми-8 пропал с радаров на Камчатке. Обломки воздушного судна обнаружили 1 сентября. На борту находились 19 туристов и трое членов экипажа, в результате авиакатастрофы никто не выжил. Предварительно, катастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования.

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