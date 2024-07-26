Метеорологи спрогнозировали ливень во время открытия Игр в Париже

RMC Sport: во время церемонии открытия Олимпиады в Париже пройдет сильный дождь

Французские метеорологи спрогнозировали неблагоприятные погодные условия во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал RMC Sport .

Общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40%, а к 23:00 возрастет до 48%. Выпадет до 25-30 миллиметров осадков.

Олимпиада 2024 года начнется с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу.

На церемонии выступят певицы Селин Дион и Леди Гага. Затем стартуют соревнования, они продлятся 16 дней.

Однако властям Парижа не удастся показать достойный уровень соревнований, считают спортсмены. Ранее участники Олимпиады пожаловались на недостаток еды. Для атлетов также установили экологичные «антисекс-кровати», сделанные из картона.