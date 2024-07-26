Участники Олимпиады в Париже пожаловались на недостаток еды

L’Equipe: участники Игр пожаловались на дефицит еды в Олимпийской деревне

Panoramic/Keystone Press Agency
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортсмены, участвующие в Играх в Париже, пожаловались, что в Олимпийскую деревню поставляют недостаточно еды. Об этом сообщило французское издание L’Equipe.

Журналисты связали этот факт с тем, что к открытию Игр в Париж приехало много гостей и компании, занимающиеся поставками продовольствия, не справляются с таким потоком. Один из ресторанов, ставший партнером Олимпиады, сообщил, что очень серьезно относится к отзывам спортсменов и адаптирует поставки к запросам, сложившимся за последние дни.

Особой популярностью, по его данным, у атлетов пользуются мясо на гриле и яйца. Поставщиков попросили увеличить объемы продуктов, которые привозят в Олимпийскую деревню.

Ранее стало известно, что для спортсменов установили экологичные «антисекс-кровати», сделанные из картона. Церемония открытия Олимпиады состоится сегодня.

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