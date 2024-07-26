Картонные антисекс-кровати поставили в Олимпийской деревне во Франции

Ирландский гимнаст Рис Маккленаган не смог сломать картонную кровать для спортсменов в Олимпийской деревне во Франции. Проверку на прочность он показал в соцсети Instagram*.

Участники Олимпиады 2024 года опубликовали в интернете серию роликов с тестированием антисекс-кроватей. Впервые картонную мебель поставили на Играх в Токио, чтобы, по утверждению организаторов, сократить вероятность «ненужных форм физического контакта», позаботиться об окружающей среде и показать возможности экономики замкнутого цикла.

Маккленаган опубликовал видео, на котором встал на кровать, попрыгал, сделал несколько кувырков и других резких движений. Он пришел к выводу, что картонные кровати прочнее, чем кажется.

«Картонные кровати прошли тест. Это фальшивка», — заявил спортсмен.

Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет 26 июля. В Париже разгорелся скандал из-за того, что французскую легкоатлетку из-за хиджаба отказались допускать до участия в шествии.

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