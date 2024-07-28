Медведев после ОИ обвинил Макрона в деградации Франции

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал мероприятие позором.

«Омерзительное зрелище. Франция под руководством [президента Франции Эммануэля] Макрона деградировала», — написал он.

Торжество показалось Медведеву похожим на кривляния «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

Зампред Совбеза напомнил, на каком высоком уровне проходят спортивные мероприятия в России. Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу провели с блеском.

«Не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» — призвал Медведев людей.

Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде, дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. На открытии спортивного мероприятия толпа в пух и прах разнесла Макрона на церемонии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Запада нет общей моральной основы. Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подчеркнула: смотреть открытие Олимпийских игр не было никакого смысла.

* ЛГБТ — запрещенное в России движение, признанное экстремистским.