Макрона публично унизили во время открытия Олимпийских игр
Филиппо: Макрон опешил, когда его освистали на открытии Олимпиады
Толпа в пух и прах разнесла президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в соцсети Х.
«Даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Он даже опешил» — заявил политик.
Открытие Олимпиады в Париже вышло скомканным и затянутым. Особенно оконфузилась страна похабной пародией на «Тайную вечерю» в исполнении травести*-артистов, сообщил сайт kp.ru.
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — возмутился американец Илон Маск.
Камеры выхватывали целующихся мужчин*, на подиуме дефилировал трансгендер*. В роли Нептуна выступил шоумен Филипп Катерина, обмазанный голубой краской и с гирляндой на причинном месте.
Финал действа оказался не менее зрелищным: олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде.
* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.