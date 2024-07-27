Макрона публично унизили во время открытия Олимпийских игр

Филиппо: Макрон опешил, когда его освистали на открытии Олимпиады

Фото: РИА «Новости»

Толпа в пух и прах разнесла президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в соцсети Х.

«Даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Он даже опешил» — заявил политик.

Открытие Олимпиады в Париже вышло скомканным и затянутым. Особенно оконфузилась страна похабной пародией на «Тайную вечерю» в исполнении травести*-артистов, сообщил сайт kp.ru.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — возмутился американец Илон Маск.

Камеры выхватывали целующихся мужчин*, на подиуме дефилировал трансгендер*. В роли Нептуна выступил шоумен Филипп Катерина, обмазанный голубой краской и с гирляндой на причинном месте.

Финал действа оказался не менее зрелищным: олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде.

* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

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