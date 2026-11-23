Зоолог Кречмар назвал ситуацию с выходом медведей повторением событий 1962 года

Массовые выходы медведей нынешней осенью повторяют ситуацию, которую фиксировали в 1962 году. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Он выразил мнение, что исходящую от хищников опасность преувеличили.

«То, что мы сейчас видим, очень сильно повторяет ситуацию 1962 года. Вообще один в один», — подчеркнул специалист.

Биолог призвал не относиться медведю как к «монстру, похожему на Терминатора» и уточнил, что не все появления хищников представляют одинаковую опасность.

Также он рекомендовал объяснять людям, что отстрел животных может быть частью управления дикой природой. По его словам, численность популяций имеет определенные пределы.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко посоветовал россиянам вывезти с дач все продукты. Он объяснил, что запах пищи может привлекать в дом медведей.