Мошенники стали использовать смс-бомбинг для вызова паники
Аналитик Пожарская: мошенники применяют смс-бомбинг как подготовительную атаку
Аферисты стали применять смс-бомбинг, чтобы вызвать у жертвы чувство паники. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.
Он объяснила, что мошенники присылают на телефон жертвы большое количество текстовых сообщений в короткий срок. Так они пытаются снизить бдительность человека и подготовить почву для обмана.
«Мошенники намеренно заваливают жертву десятками сообщений: о якобы одобренном кредите, блокировке аккаунта, списании средств, регистрации на множестве сервисов или взломе учетной записи», — рассказала эксперт.
По ее словам, на фоне смс-бомбинга преступники могут позвонить с предложением помочь остановить рассылку. Пожарская рекомендовала не поддаваться панике, не переходить по ссылкам и не сообщать коды, пароли и данные карт.
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