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    Мошенники стали использовать смс-бомбинг для вызова паники

    Аналитик Пожарская: мошенники применяют смс-бомбинг как подготовительную атаку

    Фото: РИА «Новости»

    Аферисты стали применять смс-бомбинг, чтобы вызвать у жертвы чувство паники. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

    Он объяснила, что мошенники присылают на телефон жертвы большое количество текстовых сообщений в короткий срок. Так они пытаются снизить бдительность человека и подготовить почву для обмана.

    «Мошенники намеренно заваливают жертву десятками сообщений: о якобы одобренном кредите, блокировке аккаунта, списании средств, регистрации на множестве сервисов или взломе учетной записи», — рассказала эксперт.

    По ее словам, на фоне смс-бомбинга преступники могут позвонить с предложением помочь остановить рассылку. Пожарская рекомендовала не поддаваться панике, не переходить по ссылкам и не сообщать коды, пароли и данные карт.

    Ранее в МВД перечислили признаки мошеннических объявлений. Россиянам посоветовали не доверять тем, кто обещает слишком выгодные условия.

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