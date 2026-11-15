Мошенники стали использовать смс-бомбинг для вызова паники

Аферисты стали применять смс-бомбинг, чтобы вызвать у жертвы чувство паники. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Он объяснила, что мошенники присылают на телефон жертвы большое количество текстовых сообщений в короткий срок. Так они пытаются снизить бдительность человека и подготовить почву для обмана.

«Мошенники намеренно заваливают жертву десятками сообщений: о якобы одобренном кредите, блокировке аккаунта, списании средств, регистрации на множестве сервисов или взломе учетной записи», — рассказала эксперт.

По ее словам, на фоне смс-бомбинга преступники могут позвонить с предложением помочь остановить рассылку. Пожарская рекомендовала не поддаваться панике, не переходить по ссылкам и не сообщать коды, пароли и данные карт.

Ранее в МВД перечислили признаки мошеннических объявлений. Россиянам посоветовали не доверять тем, кто обещает слишком выгодные условия.