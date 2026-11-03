Зоолог Гомыранов объяснил долгую активность мух теплой осенью

Долго продержавшаяся на европейской части России теплая осень продлила период активности мух, которые перед приходом холодов начали искать укрытия в домах и квартирах. О способах избавиться от надоедливых насекомых в комментарии 360.ru рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

Он подчеркнул, что человеческое жилье в качестве укрытия для зимовки часто используют мухи из рода Pollenia. Специалист пояснил, что внешне они напоминают обычных комнатных насекомых, но они несколько крупнее размером, а главное отличие — золотистые волоски.

«Осенью, когда температура начинает снижаться, взрослые особи этих и некоторых других мух ищут места для зимовки. Их привлекают здания, особенно хорошо прогреваемые солнцем стены южной и западной ориентации», — пояснил Гомыранов.

Биолог добавил, что насекомые проникают через щели в обшивке, оконные рамы, вентиляционные отверстия и другие небольшие отверстия, а затем забираются в чердачные помещения, пространство между стенами, перекрытия и другие защищенные полости.

Чтобы избавиться от них достаточно закрыть все щели и отверстия или использовать бытовые инсектициды, посоветовал собеседник 360.ru.

Гомыранов добавил, что самым радикальным способом избавления от насекомых является наступление холодов, когда мухи теряют свою активность.

Мухи являются не только раздражителями от постоянного мельтешения, но и переносчиками опасных для человека заболеваний. Об этом предупредил биолог Дмитрий Сафонов. Он пояснил, что после контакта с падалью насекомые способны оставлять на продуктах питания возбудителей дизентерии, сальмонеллеза и яйца гельминтов.