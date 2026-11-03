Биолог Сафонов рассказал об опасности переноса инфекций мухами

Мухи способны переносить возбудителей дизентерии, сальмонеллеза и яйца гельминтов на продукты питания. Об этом сайту «Абзац» сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

Специалист объяснил, что после контакта с падалью, бытовыми отходами и загрязненными поверхностями насекомые садятся на пищу и оставляют на ней бактерии. Основную угрозу для здоровья представляют кишечные инфекции и паразитарные заболевания, отметил KP.RU.

Ранее сообщалось, что из-за теплой осени сезон активности мух затянулся. На массовое скопление насекомых в домах пожаловались жители Московской, Тверской и Тюменской областей.