Принесший снегопады циклон «Вилка» начал терять силу и заполняться, пик осадков в центральных регионах уже пройден. Об этом рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу специалиста, давление в центре циклона растет, а сам вихрь смещается на северо-восток. Сильных осадков, а также резких перепадов температуры до конца недели не предвидится.

«Со Скандинавии в ближайшие дни спустится антициклон, он скорее пойдет на Украину и потом на юг европейской территории. А у нас при северных потоках температура будет держаться порядка от -2 до -5 градусов. Такие температурные пределы будут до конца недели. Сильных осадков уже не будет», — заключил синоптик.

Что касается дальнейшей судьбы циклона, он уже начал терять силу.

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