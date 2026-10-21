Жители Камчатки передали гуманитарную помощь бойцам отряда «Шторм»

Волонтеры и жители Камчатского края отправили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим отряда «Шторм». Об этом сообщил пресс-служба управления информационной политики администрации губернатора региона.

В посылки вошли медикаменты, маскировочные сети, теплая одежда и продукты питания. Сбор и подготовку груза обеспечили волонтерские объединения со всего полуострова.

В помощи бойцам участвуют «Доброцентр», «Боросоль», «Обед герою», «Помощь СВОим», «Маск-сети» и другие добровольческие группы.

Они объединили усилия, чтобы обеспечить военнослужащих необходимыми средствами для выполнения задач.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов и председатель краевого Законодательного собрания Сергей Меркулов передали партию техники бойцам 40-й бригады морской пехоты.