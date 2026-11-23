По прогнозам синоптиков, завтра в Московском регионе выпадет много осадков — улицы буквально заметет снегом, метеорологи пообещали высоту снежного покрова до 12 сантиметров. Об этом в беседе с 360.ru рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он отметил, что в Европейской части России, включая Московский регион, произошла резкая смена погоды: начался устойчивый заток холодного воздуха и переход на «зимний режим».

Цыганков добавил, что снегопад ожидается вечером во вторник, 24 ноября, и в ночь на среду.

«Основные [осадки] будут ночью и с утра 25-го. И в течение дня 25-го тоже понемногу будет. Потом в четверг тоже немножечко снега добавится. <… > По расчетам выпадет порядка 10-12 сантиметров снега», — сказал он.

Температура воздуха в ночь на вторник составит минус 1–3 градуса, днем во вторник — от нуля до плюс 1, в ночь на среду — минус 1–3, днем 25 ноября — минус 1–3. В четверг — от нуля до минус 4, в пятницу — минус 1–6, в выходные — до минус 7 дневных и ночных градусов. Ветер южный, с переходом на северный, 3–8 метров в секунду, в среду порывы достигнут 15 метров в секунду.

Специалист отметил, что выпавший снег будет лежать как минимум до конца месяца