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    Петербуржцы назвали врачей самой благородной профессией

    Жители Петербурга считают медиков самыми благородными специалистами. Об этом сообщила компания SuperJob по итогам опроса сервиса по поиску работы, пишет Piter.TV.

    За врачей и медсестер проголосовали 27% респондентов. Чаще всего участники опроса упоминали неотложную помощь, акушерство и хирургию.

    На втором месте оказались учителя и военнослужащие — по 12%. Спасателей, сотрудников МЧС России и пожарных назвали 7% опрошенных.

    Еще по 3% голосов получили рабочие специальности (шахтеры, электрики, сварщики, строители и моряки) и инженеры. Среди других вариантов — дворники, уборщики, социальные работники, волонтеры, пилоты, космонавты, правозащитники, полицейские, журналисты, библиотекари, ученые и фермеры.

    Около 10% уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии, 6% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет. Ранее сообщалось, что почти 15% петербуржцев регулярно думают об увольнении.