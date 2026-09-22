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    Ветеринар Шеляков призвал не давать кошкам и собакам лук и чеснок

    Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что лук и чеснок опасны для кошек и собак в любом виде, сообщает Sputnik.

    Лук и чеснок нельзя включать в рацион домашних животных свежими, вареными, жареными или сушеными. Шеляков пояснил, что регулярное употребление этих продуктов разрушает красные кровяные тельца и может привести к нарастающей анемии.

    Особую опасность представляют блюда с луком и чесноком, дополненные жирными, копчеными, солеными или острыми продуктами. Ветеринар призвал владельцев не угощать питомцев такой едой.

    По словам Шелякова, отравления чаще происходят во время выездов на природу и шашлыков. В тяжелых случаях животным требуется госпитализация и интенсивная терапия.

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