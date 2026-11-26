Владельцам пострадавшей строительной техники стали начислять выплаты за ущерб, полученный из-за военных рисков. Компенсации получают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Республике Крым и Севастополе, сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве уточнили, что документы для оформления выплат можно подать до 1 апреля 2027 года. Для этого необходимо обратиться в одну из уполномоченных страховых организаций.

Специалисты разъяснят условия и механизм предоставления выплат, а также озвучат список необходимых бумаг. В Минфине обратили внимание, что ущерб уже возместили перевозчикам товаров первой необходимости.

Ранее эксперт Юлия Санина объяснила, в каких случаях работодателя обязывают оплачивать сотрудникам дорогу до места работы. По ее словам, сам по себе долгий путь работников не накладывает обязательства. Несмотря на это, сотрудники могут письменно обратиться к руководителю с аргументированной просьбой помочь с проездом.