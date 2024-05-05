Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками | 360°

05 мая 2024, 01:39
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Путин и патриарх Кирилл вручили друг другу подарки в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и глава Русской православной Кирилл обменялись пасхальными подарками. Об этом сообщило РИА «Новости».
Акт дарения произошел во время посещения главой государства храма Христа Спасителя в Москве во время пасхального богослужения. Какие это были подарки, не сообщается.
Реклама
На службу в кафедральном соборе собрались тысячи верующих. Правоохранительные органы усилили охрану прилегающих к строению улиц и перекрыли движение на них. Желающих посетить храм проверяют металлодетекторами.
В прошлом году президент и предстоятель РПЦ во время праздничной службы в храме Христа Спасителя подарили друг другу пасхальные яйца.
РПЦ
Россия
Владимир Путин
Патриарх Кирилл
Реклама
Реклама