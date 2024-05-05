Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве | 360°

05 мая 2024, 00:08
Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
На пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи человек. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.
Праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Реклама
Полиция оцепила улицы вокруг храма, где проходит пасхальное ночное богослужение. В районе ограничили движение транспорта, а верующих проверяют на металлоискателе.
Благодатный огонь ранее доставили из Иерусалима в Москву, в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов. Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, приземлился во Внуково-3.
Пасха
Россия
Религия
Полиция
Патриарх Кирилл
Благодатный огонь
Москва
Реклама
Реклама