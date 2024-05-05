Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве | 360°

Общество 05 мая 2024, 00:08 Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве РИА «Новости»

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На пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи человек. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

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Полиция оцепила улицы вокруг храма, где проходит пасхальное ночное богослужение. В районе ограничили движение транспорта, а верующих проверяют на металлоискателе.

Благодатный огонь ранее доставили из Иерусалима в Москву, в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов. Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, приземлился во Внуково-3.