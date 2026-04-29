Тренд на ПП: как россияне выбирают здоровую пищу в заведениях быстрого питания Диетолог Белоусова: еда в заведениях быстрого питания не относится к ПП

В последние годы в России наблюдается тенденция к росту интереса населения к здоровой пище, в том числе в ресторанах быстрого питания. Однако далеко не все блюда в этих заведениях можно считать полезными — многие традиционные позиции содержат большое количество калорий и мало необходимых для здоровья веществ. 360.ru разобрался, можно ли найти здоровую пищу в фастфуде и как сделать рацион действительно правильным.

Рост интереса к ЗОЖ среди любителей фастфуда Посетители ресторанов быстрого питания все больше интересуются составом еды и стремятся вести здоровый образ жизни. Фастфуд и здоровье «абсолютно совместимы», заявил гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев на дискуссии «Альфа-Саммита» «Российская экономика через 10 лет», чьи слова привел РБК. «Гости, которые приходят к нам и в целом в сферу гостеприимства, все больше задают вопросы не просто про функциональное наполнение еды, то есть калории, а про состав, КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы — прим. ред.), микроэлементную базу, витамины, как это ни странно звучит. И тренд этот будет усиливаться», — отметил глава компании. Он добавил, что на фоне старения населения забота о здоровье набирает популярность. Отрасль общественного питания должна учитывать тенденцию на ПП в своих прогнозах.

Откуда пошел тренд на ПП в фстфуде Тренд на правильное питание в фастфуде возник под влиянием нескольких факторов, связанных с изменением потребительских предпочтений, социальными переменами и маркетинговыми стратегиями бизнеса. Забота о здоровье стала одним из ключевых приоритетов для многих людей, особенно для молодого поколения. Посетители ресторанов быстрого питания интересуются не только калорийностью, но и составом еды, КБЖУ, наличием витаминов и микроэлементов.

Росту интереса к здоровому питанию способствуют крупные государственные проекты и инициативы в сфере здравоохранения, а также опыт других стран. Однако так называемый «ПП-фастфуд» не может заменить сбалансированного домашнего питания.

«В ресторанах быстрого питания — это на уровне „Вкусно — и точка“, ROSTIC`S — есть блюда, более или менее подходящие к здоровому питанию, но заказывают, как правило, не их все-таки. Идет заказ на гамбургеры различные, на картошку, на всяческие роллы и так далее. Это все к здоровому питанию не относится никаким боком», — рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Большинство из этих блюд достаточно калорийные.

Особенно все, что приготовлено во фритюре, приносит к себе большое количество трансжиров, поэтому к полезной пище это никак отнести нельзя. Очень часто не обходится дело одним, допустим, чизбургером и маленьким пакетиком картошки фри. Как правило, порции достаточно большие. Анна Белоусова

Стандартная порция, которую берут люди в таких заведениях, включает бургер, картошку, десерт и напиток. Один прием пищи закрывает суточную потребность в калориях, если не превышает ее, отметила диетолог. «Такой заказ допустим точечно, разово, когда ничего в доме нет, и самое быстрое, что мы можем получить, это вот эти блюда. Но если такие заказы происходят два-три раза в неделю, безусловно, мы и гиперкалорийным делаем наш рацион, и неполезным», — предупредила специалист.

Как правильно питаться в фастфуде Заведения быстрого питания предлагают посетителям такие блюда, как роллы в лаваше. «В лаваш можно завернуть и полезную еду, ту же курицу с большим количеством салатных листьев, с порезанным свежим огурчиком, можно завернуть креветок с овощами, можно сделать вегетарианский ролл», — отметила Белоусова. Такой вариант допустим, если количество начинки превышает количество лаваша, и если ролл содержит полезные низкокалорийные ингредиенты.

Подобные блюда обычно советуют фитнес-тренеры, то есть предполагается, что человек сжигает калории во время физнагрузок.

Но то, что у нас идет в предприятиях быстрого питания — совсем другая ситуация. Как правило, там обязательно присутствует соус на уровне «Цезарь», «Тысяча островов». По сути дела, это вариации майонеза, а сам по себе соус уже гиперкалорийный. Анна Белоусова

Как составить ПП-меню Даже при абсолютно правильном питании человек недополучает витаминов, что связано с изменением химического состава продуктов. Такая тенденция наблюдается во всем мире, не только в России. «Япония давно сигнализировала, что количество железа в капусте снизилось на бешеные проценты. Идет истощение почвы и стимуляция созревания урожая. Современная аграрная пляска приводит к тому, что мы недополучаем витаминов. По России статистические данные вполне официальные: дефициты в рационе витамина С, витамина группы В почти по всем регионам, причем иногда достигают 80%», — рассказала диетолог.

В связи с этим нужно либо употреблять больше продуктов, что приведет к увеличению калорийности меню, либо дополнять рацион витаминно-минеральными комплексами.

Причем не курсами «весна-осень», а круглогодично. Сколько имеем дефицита в рационе, столько принимаем круглогодично, ежедневно, без каких-либо перерывов. Именно витаминно-минеральные комплексы, где содержатся и витамины, и минералы. Анна Белоусова

Существуют определенные нормы употребления белков, жиров и углеводов, но технически все эти показатели трудно посчитать. «Человек, который пытается рассчитать количество веществ в своем рационе, ошибается иногда очень резко. Ориентируемся на данные из интернета, а даже если мы на один и тот же продукт откроем поисковичок по белкам, по жирам, углеводам, то мы увидим, что данные иногда очень разные. Говядина летняя и зимняя будет иметь разную жирность, соответственно, разную калорийность», — объяснила врач.

В здоровом питании не должно быть перевеса в сторону вегетарианства или кетодиет. «И там, и там есть свои дефициты, которые негативно влияют на организм. И животные, и растительные продукты обязательно в рационе человека должны присутствовать, потому что мы вид биологический, заточенный на смешанное питание», — напомнила специалист. На долю жиров растительного происхождения приходится около 30-40%, все остальное — жиры животного происхождения.

Это не обязательно сало, жирное мясо, это еще и молочка, яйца, рыба. Белок 50% должен быть животного происхождения, потому что это полноценный белок, который усваивается хорошо нашим организмом, а растительные продукты белок хоть и содержат, но из них он усваивается плохо. Анна Белоусова

В меню должны быть сложные углеводы — они есть в натуральных нерафинированных крупах, овощах и ягодах. Количество сладостей, конфет и других кондитерских изделий необходимо сократить.

Можно ли восполнять белок протеином Советы о включении протеина в рацион также зачастую звучат от фитнес-тренеров и коучей. «У них в мозгах сидит одно: мышцы, мышцы, мышцы. Но на самом деле белок — это не только мышцы, белок — это еще и клетки иммунной системы, которые обновляются. Белок — это наши ферменты, белок — это наши гормоны, без белка мы никуда не уезжаем, особенно без его составляющих аминокислот, это великая биохимия организма», — сказала Белоусова. Когда человек занимается фитнесом и наращивает мышцы, ему действительно нужна повышенная доля белка в рационе. Но и здесь есть нюанс.

У нашего организма есть определенная планка усвоения белка. Он усваивает 120 грамм белка в сутки. Максимум при условиях высокой физической нагрузки 130 грамм. А вот все, что свыше, должно переработаться и из организма выводиться. Анна Белоусова

Из-за длительной белковой нагрузки на организм могут пострадать почки и кишечник. При переработке белка вырабатывается токсичный аммиак, с которым должна справляться печень. «Если один из этих органов, борющихся с токсичным аммиаком, работает не очень хорошо, то в организме развивается аммиачная интоксикация. Это сплошь и рядом видно у людей на кетодиете. А аммиачная интоксикация — это достаточно серьезная клиническая ситуация», — подчеркнула врач.

Соевый протеин плохо усваивается, вместо него лучше выбрать добавку из казеина. Протеин подходит: спортсменам;

вегетарианцам;

постящимся;

пациентам после болезни;

людям с дефицитом массы тела. К противопоказаниям относятся плохое состояние печени и почек. Тем, кто отказывается от мяса, протеин лучше заменить на молоко нормальной жирности, яйца, кефир, творог и сыр. В заключение нутрициолог рекомендовала не посещать заведения быстрого питания на постоянной основе, а делать это два-четыре раза в год.