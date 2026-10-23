В России подсчитали, хватит ли икры к Новому году

Глава Росрыболовства Шестаков: дефицита икры к Новому году не предвидится

Россия обеспечена икрой к новогоднему столу. Роста цен, связанного с объемом добычи, не предвидится. Об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил «Интерфаксу» .

«К Новому году икры абсолютно хватит. Многие наши компании, в том числе, кстати, и государственная компания ДРУК, всю икру поставляют на внутренний рынок. Поэтому икры будет абсолютно хватать», — сказал он.

Цены на икру в 2026 году подскочили, по информации Шестакова, из-за слабой лососевой путины, но со временем стабилизировались. Он заявил, что дальнейшего подорожания не предвидится, не считая традиционного конъюнктурного скачка перед Новым годом.

Старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова посоветовала купить икру заранее. Перед Новым годом она может подорожать из-за высокого спроса.