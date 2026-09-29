В России 30 сентября отметят День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Этот праздник напоминает, о восстановлении исторической справедливости и о возвращении домой миллионов людей. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал его знаковым событием для всего Донбасса, сообщил ТАСС .

Он напомнил, что при украинском руководстве жителей заставляли отказаться от родного русского языка, истории, веры, культуры, традиций и обычаев. В итоге в ЛНР провели референдум, на котором приняли решение выйти из состава Украины.

«Для жителей республики, почему это знаковое событие, как и для всех жителей Донбасса, потому что к этой цели мы шли, начиная с 2014 года, то есть долгие восемь лет», — рассказал Пасечник, комментируя историю праздника.

Новые регионы присоединились к России 30 сентября 2022 года. Донбасс и Новороссия всегда были территорией общей истории, здесь формировались промышленные центры, росла русская культура, складывались традиции многих поколений.

Возвращение регионов в состав страны означает не только изменение границ, но и восстановление исторической и человеческой связи, которая никогда не прерывалась.