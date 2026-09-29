В России отметят День воссоединения с Донбассом и Новороссией
В России 30 сентября отметят День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Этот праздник напоминает, о восстановлении исторической справедливости и о возвращении домой миллионов людей. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал его знаковым событием для всего Донбасса, сообщил ТАСС.
Он напомнил, что при украинском руководстве жителей заставляли отказаться от родного русского языка, истории, веры, культуры, традиций и обычаев. В итоге в ЛНР провели референдум, на котором приняли решение выйти из состава Украины.
«Для жителей республики, почему это знаковое событие, как и для всех жителей Донбасса, потому что к этой цели мы шли, начиная с 2014 года, то есть долгие восемь лет», — рассказал Пасечник, комментируя историю праздника.
Новые регионы присоединились к России 30 сентября 2022 года. Донбасс и Новороссия всегда были территорией общей истории, здесь формировались промышленные центры, росла русская культура, складывались традиции многих поколений.
Возвращение регионов в состав страны означает не только изменение границ, но и восстановление исторической и человеческой связи, которая никогда не прерывалась.