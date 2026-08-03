Операторы сотовой связи начали блокировать звонки юридических лиц, у которых нет договоров на маркировку, массовые и автоматизированные обзвоны. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Закон об обязательной маркировке действует еще с 1 сентября 2025 года и призван защитить граждан от телефонных мошенников. Стоимость одного вызова у ведущих мобильных операторов России — около 30 копеек, причем независимо от того, взял ли трубку абонент. Платит инициатор звонка, для клиента услуга бесплатна.

При этом вызовы без платной маркировки, поступающие с сетей фиксированных операторов, все чаще блокируют.

«Для рынка такие меры означают конец дешевого телеспама», — отметил партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Ранее член думского комитета по информационной политике Антон Немкин посоветовал в случае частых нежелательных звонков потребовать от оператора исключить свои данные из базы.