Роспотребнадзор: от покупок в «черную пятницу» можно отказаться в течение недели

Приобретенные в «черную пятницу» товары в интернет-магазинах можно вернуть в течение недели после покупки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Скидка не отменяет действие закона „О защите прав потребителей“. При онлайн-покупке можно отказаться от товара: до передачи или в течение семи дней после получения», — заявили в ведомстве.

Если условия возврата не указали при доставке, срок для отказа составляет до трех месяцев. В ведомстве подчеркнули, что возвращаемый товар должен сохранить свой первоначальный вид. Отсутствие чека при этом не мешает возврату, если есть иные подтверждения покупки. Правило не распространяется только на изделия, выполненные индивидуально под конкретного покупателя.

Если человек после покупки обнаружил брак, то вправе запросить замену изделия, уменьшение его цены, устранение недостатков или возврат денег.

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