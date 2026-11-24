​В преддверии «черной пятницы» жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасной покупки косметики. При выборе уходовых средств специалисты рекомендуют обращать внимание на срок годности, состав и целостность упаковки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Не стоит приобретать впрок продукцию с истекающим сроком годности даже при существенных скидках. От покупки средств со следами вскрытия также лучше отказаться: нарушение герметичности упаковки повышает риск размножения микроорганизмов и развития воспалений кожи.

«Некоторые компоненты косметики способны вызывать раздражение или аллергический контактный дерматит. Особенно внимательно выбирать новые средства следует людям с атопическим дерматитом и тем, у кого ранее возникали кожные реакции на определенные вещества», — пояснила врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.

О ненадлежащем качестве косметики могут свидетельствовать изменения ее цвета, запаха и консистенции. При появлении зуда, жжения или покраснения кожи использование средства необходимо прекратить. Если симптомы сохраняются или усиливаются, следует обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно по телефону 122.