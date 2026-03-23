В Пулкове обслужили 100 рейсов после отмены ограничений

С момента открытия воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково обслужили уже 100 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сто рейсов и 11 тысяч пассажиров обслужил аэропорт с момента открытия воздушного пространства», — подчеркнули там.

Росавиация утром 23 марта объявила о возобновлении работы аэропорта Пулково. Ограничения в воздушной гавани за вечер 22 марта вводили дважды.

Авиакомпания «Победа» сообщала, что из-за ограничений полетов в Ленинградской области отменила 10 рейсов. Перевозчик корректирует расписание полетов.

Ранее в понедельник в аэропорту Ижевска в третий раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.