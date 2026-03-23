В аэропорту Ижевска в третий раз за сутки ввели ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска в третий раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в 13:46 по московскому времени.

Ранее стало известно, что больше 50 рейсов задержали и еще 48 отменили в петербургском аэропорту Пулково на фоне угрозы беспилотной атаки.

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали почти 250 дронов ВСУ в небе над российскими регионами. Дроны противника сбивали над Московским регионом, Тульской, Тверской, Смоленской и другими областями.