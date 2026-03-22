В Пулково второй раз за день ввели ограничения полетов

В аэропорту Пулково второй раз за сутки ввели ограничения на вылет и прием самолетов. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация воздушной гавани.

На 20:00 на запасные аэродромы ушли 14 бортов. Задержка более двух часов у 19 рейсов, отметили в Пулково.

Ограничения вводят второй раз за вечер. Ранее оно действовало в течение нескольких часов. Эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов. В расписание вылетов внесли изменения.

Дежурные системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. На момент объявления ограничений ракетчики сбили пять целей. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.