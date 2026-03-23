Аэропорт Пулково возобновил работу после ограничений

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В агентстве уточнили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани вводили по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.

«Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее стало известно, что из-за временных ограничений аэропорт Пулково отменил 30 рейсов, еще на более чем два часа задержался вылет 34 самолетов. Утром стало известно, что отмененных рейсов уже 48, а свыше 50 пришлось задержать.

Ограничения в Пулкове вводили дважды за вечер 22 марта. Несмотря на меры безопасности, аэропорт принял борт из Минеральных Вод, который из-за низкого уровня топлива запросил экстренную посадку. Самолет благополучно приземлился.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнял, что за сутки силы ПВО сбили более 60 дронов.