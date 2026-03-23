«Победа» отменила 10 рейсов из-за ограничений на полеты в Ленобласти
Из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве Ленинградской области и в аэропорту Пулково авиакомпания «Победа» отменила 10 рейсов в понедельник, 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«В связи с вводом временных ограничений на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Пулково, а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области „Победа“ корректирует расписание полетов», — заявили в пресс-службе.
Авиакомпания отменила следующие рейсы:
- DP201 Москва — Санкт-Петербург
- DP204 Санкт-Петербург — Москва
- DP578 Саратов — Санкт-Петербург
- DP577 Санкт-Петербург — Саратов
- DP526 Чебоксары — Санкт-Петербург
- DP525 Санкт-Петербург — Чебоксары
- DP538 Ставрополь — Санкт-Петербург
- DP537 Санкт-Петербург — Ставрополь
- DP202 Санкт-Петербург — Москва
Утром 23 марта Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пулково. Ограничения в воздушной гавани вводили дважды за вечер 22 марта.