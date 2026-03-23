«Победа» отменила 10 рейсов из-за ограничений на полеты в Ленобласти

Из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве Ленинградской области и в аэропорту Пулково авиакомпания «Победа» отменила 10 рейсов в понедельник, 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с вводом временных ограничений на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Пулково, а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области „Победа“ корректирует расписание полетов», — заявили в пресс-службе.

Авиакомпания отменила следующие рейсы:

DP201 Москва — Санкт-Петербург

DP204 Санкт-Петербург — Москва

DP578 Саратов — Санкт-Петербург

DP577 Санкт-Петербург — Саратов

DP526 Чебоксары — Санкт-Петербург

DP525 Санкт-Петербург — Чебоксары

DP538 Ставрополь — Санкт-Петербург

DP537 Санкт-Петербург — Ставрополь

DP202 Санкт-Петербург — Москва

Утром 23 марта Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пулково. Ограничения в воздушной гавани вводили дважды за вечер 22 марта.