В Москве прошла международная исламская конференция

В Москве состоялась международная конференция «Духовные мосты: Россия и Африка. Диалог во имя мира и созидания». За круглым столом встретились десятки представителей ислама из России и африканских стран.

Участники форума обсудили пути сближения и создания общего мира.

«Мы, духовные лидеры России и Африки, также способствуем укреплению человеческих, духовных, религиозных, культурных связей», — отметил верховный муфтий России, председатель Духовного управления мусульман Шейх Равиль Гайнутдин.

Председатель высшего совета по делам ислама Эфиопии Шейх Хаджи Ибрагим Туфха подчеркнул, что поддерживает усилия по улучшению отношений представителей ислама в разных сферах, в том числе образовательной и гуманистической.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у крепление связей между буддистами России и других государств станет основой для доверия и дружбы в Евразии. По его словам, российское буддийское сообщество вносит значимый вклад в поддержание межнационального согласия.