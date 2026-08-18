Путин заявил, что наращивание контактов буддистов разных стран усилит доверие в Евразии

Укрепление связей между буддистами России и других стран станет основой для доверия и дружбы в Евразии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в приветственной телеграмме , направленной участникам Международного буддийского форума «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества».

«Являясь важной, неотъемлемой частью международного буддийского сообщества, российская сангха вносит весомый вклад в поддержание межнационального согласия, продвижение идеалов добра и справедливости», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что буддийская сангха России активно сотрудничает с зарубежными буддистами, религиозными организациями и научными школами по широкому кругу вопросов.

По его словам, укрепление связей между представителями этой конфессии в разных государствах станет основой для доверия и взаимопонимания в Евразии и поможет сохранить традиционные ценности.