Соцфонд по Петербургу и Ленобласти компенсировал расходы на полис ОСАГО более 1000 жителей региона

Отделение Социального фонда по Петербургу и Ленобласти компенсировало расходы на полис ОСАГО более 1000 жителей региона. На эти цели направили более 4,6 млн рублей, сообщило Piter.tv .

Мера поддержки доступна гражданам с инвалидностью и законным представителям детей-инвалидов, имеющим медицинские показания к приобретению транспортного средства.

Если все необходимые данные о человеке уже есть в Федеральном реестре инвалидов и Единой государственной информационной системе соцобеспечения, региональное отделение оформляет компенсацию автоматически. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Компенсацию предоставляют на один автомобиль, если в договоре ОСАГО указано не более трех водителей. Право на выплату подтверждает рекомендация в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).

Обращение рассматривают пять рабочих дней. При положительном решении деньги переведут на счет заявителя в течение пять рабочих дней.