В Кремле прошел Всероссийский выпускной бал для 6 тысяч школьников

Всероссийский выпускной бал прошел 26 июня в Государственном Кремлевском дворце. Праздник для шести тысяч школьников из разных регионов страны, включая новые территории, транслировал Первый канал .

По поручению президента России бал в Кремле проводят с 2002 года. В этот раз перед школьниками выступили Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, GAYAZOVS BROTHERS, KARNA.VAL и другие артисты.

Музыканты поздравили выпускников с окончанием школы и пожелали им смелости, веры в себя и настойчивости.

«Будьте настоящими, и у вас все получится. Верьте в себя и свою мечту. Пускай все двери перед вами открываются!» — сказала блогер и певица Валя Карнавал.

После праздничного концерта выпускники продолжили отмечать окончание школы на Красной площади и в Гостином Дворе. Праздник под открытым небом продолжался до утра.

Еще около 50 тысяч московских выпускников отпраздновали окончание школы на ВДНХ, где для них организовали большой концерт с участием более 60 российских исполнителей.