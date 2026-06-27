Шаман, Буланова, Лазарев и Бузова выступили для выпускников Москвы на ВДНХ

Около 50 тысяч московских выпускников отметили окончание школы на большом праздничном концерте на ВДНХ — для них выступили более 60 артистов российской эстрады. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Общегородской выпускной прошел в ночь с 26 на 27 июня и второй год подряд собрал гостей на ВДНХ. На сцену вышли Ярослав Дронов, известный как Шаман, Татьяна Буланова, Лолита, Сергей Лазарев и Ольга Бузова, а также многие другие исполнители, которых выбрали сами выпускники.

Ольга Бузова выступила на костылях, несмотря на недавно полученную травму, и поблагодарила зрителей со сцены за любовь. Одним из секретных гостей вечера стал рэпер Баста, а вести праздник пригласили блогеров Аню Покров, Валю Карнавал и Влада Кобякова.

Для гостей всю ночь работали танцевальная сцена с диджей-сетами, площадка для родителей, более 20 интерактивных зон и ночные экскурсии по павильонам ВДНХ.

Ранее в Наро-Фоминске во Дворце культуры «Звезда» прошел яркий выпускной вечер «Алые паруса» для 798 выпускников из 20 школ.