Депутат Кавшар: инвалиды СВО и участники ВОВ имеют право на две пенсии

Граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы, в том числе участники СВО, имеют право на получение двух пенсий. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Отдельные категории имеют право на одновременное получение двух пенсий по двум разным основаниям», — пояснила депутат.

Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя из числа инвалидов I, II и III группы также могут получать две выплаты. Аналогичная возможность есть у военных пенсионеров.

В отдельных случаях второе пособие положено членам семей погибших военнослужащих и добровольцев, жертв техногенных катастроф и ликвидаторов, умерших от лучевой болезни.

Кроме того, двойные пенсии могут получить летчики-испытатели и космонавты, в случае гибели — их родные.

Ранее в Соцфонде сообщили, что в 2027 году число получателей различных пенсионных выплат составит 43 миллиона человек.