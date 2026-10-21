Врач Кондрахин назвал безопасной дозу около 30 граммов чистого спирта в сутки

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин назвал дозу алкоголя, которую считает допустимой для здорового взрослого человека. Об этом он рассказал в разговоре со Zvezdanews .

Кондрахин назвал безопасную суточную норму алкоголя для взрослого человека весом около 70 килограммов — это примерно 30 граммов чистого спирта. Превышение этой дозы усиливает негативное воздействие на организм. Специалист отметил, что небольшое количество спирта естественным образом содержится в продуктах брожения, таких как кефир и квас.

Последствия злоупотребления зависят от вида напитка: крепкий алкоголь токсичен для печени и головного мозга и может привести к тяжелым хроническим заболеваниям.

«В остальных случаях это просто яд», — подчеркнул врач.

Спиртное особенно опасно для детей, подростков и беременных женщин. Разумной границей для употребления крепкого алкоголя Кондрахин считает 21 год, а для слабоалкогольных напитков допустимым остается порог в 18 лет, однако ключевое значение в любом случае имеет количество выпитого.