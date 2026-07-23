Свыше 1,7 тысячи магазинов во дворах Подмосковья прекратили продажу алкоголя

В Подмосковье продолжается контроль за продажей алкогольной продукции. Одним из важных направлений работы депутатов Мособлдумы VII созыва стало принятие законодательных инициатив, направленных на повышение комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов.

Одним из ключевых решений стал закон, вступивший в силу 1 сентября 2025 года. Документ изменил требования к размещению магазинов, торгующих алкоголем. Теперь лицензию на розничную продажу спиртного могут получить только те торговые объекты, вход в которые расположен со стороны улицы и находится не более чем в 30 метрах от края проезжей части.

Эти меры направлены на то, чтобы создать для жителей многоквартирных домов, особенно для семей с детьми, безопасную, комфортную атмосферу во дворах. За это время продажу алкоголя прекратили свыше 1,7 тысячи торговых объектов, вход в которые находится во дворе.

Изменения уже получили положительные отклики со стороны жителей. Так, жительница микрорайона Леонидовка городского округа Мытищи Ангелина Ченская отметила, что после закрытия такого магазина во дворе стало значительно тише, исчез постоянный шум, а сама территория стала более комфортной для проживания.

По ее мнению, подобные торговые точки не должны располагаться рядом с жилыми домами, поскольку оказывают негативное влияние на окружающую среду и подают плохой пример молодежи.

Еще одним этапом совершенствования регионального законодательства стали ограничения для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах с выходом во двор. С 1 марта 2026 года такие заведения получили право реализовывать алкогольную продукцию лишь в течение двух часов в день — с 13:00 до 15:00.

«Все это — часть нашей большой стратегии по созданию комфортной и безопасной городской среды», — заключил Сергей Керселян.