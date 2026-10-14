Терапевт Мацола предупредил о риске переохлаждения в дождь при +15 градусах

Дождь и сильный ветер могут привести к быстрому переохлаждению и сделать организм уязвимым для инфекций даже при плюс 15 градусах. Об этом РИАМО рассказал врач-терапевт Артем Мацола.

Специалист заявил, что при выборе одежды важно учитывать не только показания термометра, но также осадки и силу ветра. В сухую погоду при плюс 15 градусах человеку комфортно в легкой ветровке, однако промокшие вещи на ветру резко повышают риск замерзнуть, отметил сайт KP.RU.

По словам Мацолы, сам по себе холод заболеваний не вызывает — их провоцируют вирусы и бактерии, но переохлаждение ослабляет защиту организма. Врач посоветовал в сырую погоду выбирать водонепроницаемую или мембранную одежду и сразу переодеваться, если вещи промокли.