Агроном Ганчкина перечислила основные работы на даче в октябре

Завершать дачный сезон в начале октября рано: до устойчивых холодов владельцам участков нужно собрать остатки урожая и подготовить сад к зиме. Об этом Life.ru рассказала агроном и специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганчкина.

Пока держится теплая погода, агроном Октябрина Ганичкина советует провести осеннюю обработку сада от болезней и вредителей. После сырого сезона на деревьях могли сохраниться парша и мучнистая роса, поэтому инсектициды и фунгициды следует использовать строго по инструкции при температуре не ниже +12 градусов.

Отдельные работы ждут владельцев теплиц: нужно вынести ботву, обработать помещение, промыть конструкцию и привести в порядок грунт. Освободившиеся грядки агроном советует перекопать, а посев сидератов перенести на весну. Также до 15 октября желательно посадить озимый чеснок. Сажать ягодные и плодовые культуры можно, если у них закрытая корневая система, при этом достаточно лунки по размеру кома и мульчирования торфом слоем до 10 сантиметров.