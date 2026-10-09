Россияне назвали стресс главной причиной обращений к психологам

Стресс остается самой частой причиной обращения россиян к психологам: в 2026 году на него указали 53% клиентов сервиса «Ясно». Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на совместное исследование платформы с книжным сервисом «Кион Строки».

В число наиболее распространенных поводов для консультаций также вошли приступы страха и тревоги (44%) и нестабильная самооценка (42%). На психологическую литературу пришлось 10% времени чтения в «Кион Строки», а лидером рейтинга стала книга Наполеона Хилла «Думай и богатей».

С июля по сентябрь более чем вдвое вырос спрос на помощь детям и подросткам. Три четверти запросов пришлись на возраст 12–16 лет. Родители чаще всего жаловались на тревожность ребенка (52%), низкую самооценку (38%) и депрессивные состояния (37%).