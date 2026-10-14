Психолог Невеев объяснил недоверие молодежи к бумажным повесткам

Молодежь склонна больше доверять информации в интернете, чем реальности, и воспримет бумажные документы со скепсисом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил кандидат психологических наук Александр Невеев.

По мнению эксперта, интернет стал для молодых людей гиперреальностью, которая кажется достовернее повседневной жизни. Из-за этого любые сетевые контакты и сообщения в телефоне они заранее считают подлинными.

В то же время бумажную повестку от органов внутренних дел юноши и девушки могут посчитать мошенничеством. Невеев подчеркнул, что в действительности ведомства направляют вызовы именно в традиционном бумажном виде.