Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева

В Москве суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Удовлетворить ходатайство следователя, рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Остальные участники процесса поддержали ходатайство следователя. В это время Савельев находился на стуле рядом с адвокатом, а не в клетке.

Сенатора лишили неприкосновенности и задержали в конце заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации убийства своего партнера по бизнесу в августе 2023 года. Савельева доставили в суд 2 августа.

Уже выяснилось, что задержанный сенатор любил устраивать дорогостоящие вечеринки. В 2018 году он отметил свое 50-летие, пригласив звезд российского шоу-бизнеса. Мероприятие обошлось ему приблизительно в 60 миллионов рублей.

На этот раз вечеринки не будет. Сенатора задержали накануне его дня рождения, которое наступит в субботу, 3 августа.

Также стало известно, что у сенатора имелся роскошный дом площадью в 489 квадратных метров в Великобритании.