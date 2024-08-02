Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации

Сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства

Фото: РИА «Новости»

Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к организации убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности. Его удовлетворили.

Савельев родился 3 августа 1968 года. С октября 2016 года представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области, с ноября прошлого года входит в комитет по экономической политике. Был депутатом Госдумы шестого созыва. Имеет степень кандидата юридических наук.

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