Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации

Сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства

Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к организации убийства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности. Его удовлетворили.

Савельев родился 3 августа 1968 года. С октября 2016 года представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области, с ноября прошлого года входит в комитет по экономической политике. Был депутатом Госдумы шестого созыва. Имеет степень кандидата юридических наук.