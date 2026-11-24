В Сети появились сообщения, что россияне стали получать через личные сообщения в мессенджере «Макс» PDF-файл с постановлением или решением суда. Эти рассылки оказались мошенническими.

Фейк

В качестве доказательства авторы постов в соцсетях прикрепляют скриншоты. В одном из примеров от пользователя с аккаунтом «Решения судебных дел» пришло два сообщения, в том числе файл с расширением PDF и названием «Решение суда».

В соцсетях появилась информация, что пользователи начали массово получать в мессенджере файлы судебных документов.

Правда

На самом деле подобные «документы» рассылают злоумышленники. Аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 рассказали Lenta.ru, что аферисты отправляют вредоносные файлы под видом официальных структур.

Например, «документ» может прийти от пользователя под ником «Реестр ФССП». В сообщении жертву обмана уведомляют о необходимости явиться в суд и призывают открыть PDF-файл под названием «Постановление».

Если человек нажмет на ссылку, он запустит сайт, который предлагает ознакомиться с материалами дела. На интернет-странице пользователя попросят ввести шестизначный код из всплывающего сообщения.

«Эта схема имитирует подтверждение авторизации в настоящих сервисах, но в таких случаях код подтверждения поступает в СМС или по электронной почте», — уточнили в компании.

Мошеннический сайт сам запрашивает код и тут же его называет, но пользователь может не обратить на это внимание, потому что действует в условиях тревоги и спешки.

Когда жертва вводит числа, то получает уведомление о взломе аккаунта на госсервисе. После этого мошенники требуют срочно позвонить по номеру, якобы принадлежащему службе поддержки. Преступники стремятся вынудить атакуемого человека самому набрать их номер.

Если же пользователь не ввел код, то мошенники будут названивать ему и присылать сообщения, в том числе содержащие угрозы и оскорбления. Например, человеку могут сказать, что на его имя возьмут кредиты.

Если жертва все-таки наберет номер, то попадет в ловушку.

«Злоумышленники могут задействовать различные сценарии: от обвинений в финансировании террористов, ВСУ и требований задекларировать или спасти денежные сбережения и ценности до опасных просьб от фальшивых сотрудников спецслужб, склонения к диверсиям или другим преступлениям», — подчеркнули в F6.

Специалисты напомнили, что госструктуры не отправляют сообщения в мессенджерах, а также не просят срочно открыть файл или перейти по ссылке.

«Если вам сообщают, что ваш аккаунт в госсервисе взломали или зарегистрирован подозрительный вход, войдите в мобильное приложение, проверьте активные сессии и подключения в настройках. Если увидели в списке незнакомые устройства, удалите их», — добавили аналитики.

Они добавили, что в том случае, если знакомых устройств в списке нет, то это действуют мошенники.

С серией опровержений по массовой рассылке судебных решений через мессенджеры выступили суды разных инстанций сразу в нескольких регионах. Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области отметила, что случаи мошенничества в последнее время встречаются все чаще.

Жителей призвали учитывать, что никто из официальных лиц судебные акты и другую корреспонденцию направлять посредством мессенджеров не будет. В суде добавили, что официальные документы нельзя даже получить через «Макс», сообщили «Брянские новости». Ознакомиться с решением по присланным в мессенджере ссылкам тоже никто из госструктур предлагать не будет.

«Будьте осторожны! Переход по ссылке влечет взлом телефонных приложений с возможностью управления паролями и финансами!» — подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы получить официальную информацию, нужно обращаться на верифицированные страницы судов в Сети. Также можно лично посетить суд или получить документы через портал «Госуслуги».

В арбитражном суде Ярославской области уточнили, что стали все чаще фиксировать обращения в справочную службу суда с вопросами о содержании документов, ссылки на которые граждане получают от имени сотрудников суда в сообщениях мессенджера «Макс». Официальный сайт проинформировал, что гражданам не отправляют официальные сообщения через мессенджер «Макс».

Арбитражный суд Ярославской области призвал не контактировать с мошенниками, не переходить по присланным ими ссылкам, не сообщать свои данные и не перечислять деньги.

Всю необходимую информацию можно найти в информационной системе «Картотека арбитражных дел» в Сети.

Аналогичные предупреждения опубликовал и Изобильненский районный суд Ставропольского края. Он назвал рассылки с судебными документами в мессенджерах попыткой мошенничества.

Россиянам напомнили, что переход по таким ссылкам может привести на поддельный сайт, а скачивание файлов может обернуться заражением устройства вредоносным ПО.

Проверить повестку можно через направленные по почте документы, через Государственные услуги, а также путем СМС‑уведомления.

Информация о судебных заседаниях публикуется на официальном сайте суда или в канцелярии судебного участка. Опровержения рассылки в мессенджерах разместили на ресурсах Шпаковского районного суда в Ставропольской области и на медиаплатформе судов Вологодской области.

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