Умер джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов

Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал «Джаз-клуб Алексея Козлова».

Как отметили в джаз-клубе, для команды имя музыканта никогда не было просто названием «на фасаде».

«Все, что будет происходить здесь дальше, неизбежно будет происходить с памятью о нем. Спасибо, Алексей Семенович!» — прокомментировали в телеграм-канале.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, причиной смерти народного артиста России стала непродолжительная болезнь. По словам собеседницы агентства, последние дни жизни саксофонист провел в кругу семьи.

Уроженец Москвы Алексей Козлов увлекся музыкой во время учебы в Московском архитектурном институте. Он самостоятельно научился играть на саксофоне и стал одним из основателей советского джазового движения.

В 1961 году он принял участие в открытии первого в Советском Союзе джаз-кафе «Молодежное», а через год в составе оркестра Вадима Сакуна выступил на фестивале Jazz Jamboree в Варшаве.

В 1973 году Козлов создал первый в стране джазовый ансамбль «Арсенал», который стал главным делом его жизни. За все время существования коллектив менял состав и численность, но при этом всегда оставался законодателем джазовой сцены, следуя веяниям современной музыки.

Во время перестройки Алексей Козлов вошел вошел в состав Союза композиторов СССР, где возглавил секцию рок-музыки. Вместе с квартетом имени Шостаковича и дирижером Юрием Башметом он активно исследовал сочетание джаза с классическими произведениями. Козлов не только выступал на сцене, но и читал лекции, писал книги, вел авторские передачи на радио и телевидении.

В 2012 году музыкант открыл в Москве клуб, которому дал свое имя. В 2019 году Клуб Алексея Козлова получил звание лучшего в мире от портала All About Jazz.

Музыкант оставил сцену только в 2024 году, но регулярно выступал на днях рождения. До очередного празднования Алексей Козлов не дожил чуть более двух недель.